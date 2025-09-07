Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
< sekcia Šport

Brazílčanky získali bronz, na zdolanie Japonska potrebovali 5 setov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Juhoameričanky už raz získali bronz v roku 2014, v zbierke majú aj štyri striebra (1994, 2006, 2010, 2022).

Autor TASR
Bangkok 7. septembra (TASR) - Volejbalistky Brazílie získali na MS v Bangkoku bronzové medaily. V nedeľňajšom zápase o tretie miesto zdolali Brazílčanky 3:2. V stretnutí pritom viedli už 2:0 na sety, no Japonky dokázali vyrovnať. Záverečný set zvládli pomerom 18:16 a získali tak svoj celkovo šiesty cenný kov zo svetového šampionátu. Juhoameričanky už raz získali bronz v roku 2014, v zbierke majú aj štyri striebra (1994, 2006, 2010, 2022).



MS vo volejbale - zápas o bronz:

Japonsko - Brazília 2:3 (-12, -17, 19, 27, -16)
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov