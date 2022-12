Brazília napriek zaváhaniu s Kamerunom vyhrala G-skupinu

G-skupina – 3. kolo:



Kamerun – Brazília 1:0 (0:0)



Gól: 90.+2 Aboubakar. ŽK: Tolo, Kunde, Fai, Aboubakar - Militao, Guimaraes, ČK: 90.+3 Aboubakar (Kam.). Rozhodovali: Elfath - Atkins, Parker (všetci USA) 85.986 divákov.



Kamerun: Epassy – Fai, Wooh, Ebosse, Tolo – Anguissa, Kunde (68. Ntcham) – Mbuemo (64. Toko Ekambi), Choupo-Moting, Moumi Ngamaleu (86. Ngom Mbekeli) – Aboubakar



Brazília: Ederson – Dani Alves, Bremer, Militao, Telles (54. Marquinhos) – Antony (79. Raphinha), Fabinho, Fred (54. Guimaraes), Rodrygo (54. Ewerton Ribeiro) – Jesus (64. Pedro), Martinelli

konečná tabuľka G-skupiny:



1. Brazília 3 2 0 1 3:1 6*



2. Švajčiarsko 3 2 0 1 4:3 6*



3. Kamerun 3 1 1 1 4:4 4



4. Srbsko 3 0 1 2 5:8 1



* - postup do osemfinále

Lusail 2. decembra (TASR) - Futbalisti Brazílie nepotvrdili v záverečnom zápase G-skupiny na MS v Katare s Kamerunom rolu favorita a prekvapujúco prehrali 0:1. Po viac ako 270 minútach prekonal brazílskeho brankára Edersona presnou hlavičkou Vincent Aboubakar, ktorý následne po vyzlečení dresu videl druhú žltú a tým pádom červenú kartu. "Kanárici" aj napriek prehre skončili v skupine prví so šiestimi bodmi, keď o skóre udržali za sebou futbalistov Švajčiarska.Brazílčania sa stretnú v osemfinále v Dauhe na štadióne 974 s Kórejskou republikou. Zápas je na programe v pondelok 5. decembra o 20.00 SEČ.Favorizovaní Brazílčania nastúpili do zápasu ako istí osemfinalisti vo výrazne pozmenenej zostave. Prvú zmenu skóre mohla priniesť v 14. minúte hlavička Martinelliho, ktorý nikým nekrytý nechal vyniknúť brankára Epassyho. "Kanárici" boli od začiatku dominantní na lopte a v ofenzívnej činnosti využívali najmä krídelné priestory, v ktorých operovala agilná dvojica Antony a Martinelli. Kamerunčanom robila najväčší problém práve rýchlosť brazílskych futbalistov a dvakrát musela obrana afrického tímu zastaviť útočiaceho hráča za cenu kartového trestu. Ani smerom dopredu sa Kamerunu nedarilo nevymyslieť prakticky nič a črtajúce sa šance dokázali Brazílčania eliminovať rýchlym návratom. V prvej minúte nadstaveného času sa druhýkrát v zápase dostal do priameho ohrozenia brány Martinelli, ale ani v tomto prípade Epassyho neprekonal. Z nasledujúceho rohu chceli Brazílčania prekvapiť súpera signálom, pri ktorom zakončil tesne vedľa Rodrygo. V tretej minúte pridaného času musel prvýkrát na šampionáte vytiahnuť zákrok Ederson. Mbeumo poslal hlavičkou loptu do zeme a brazílsky brankár musel preukázať svoju kvalitu.Záver prvého polčasu zrejme posmelil africký tím, ktorý bol na začiatku druhého dejstva aktívnejší smerom dopredu. Do väčšej šance sa však Kamerunčania nedostali. Po slabšej desaťminútovke opäť prebrali iniciatívu v zápase Brazílčania. V 56. minúte sa znovu dostali do mini-súboja Martinelli a Epassy, aj v treťom prípade sa zaskvel kamerunský brankár. O minútu neskôr bol 29-ročný Kamerunčan opäť v permanencii, z hranice bieleho bodu ho však neprekvapil Militao. Brazílski futbalisti sa v zakončení trápili a nedokázali naplno ukázať ofenzívny potenciál. V 84. minúte sa individuálne na pravom krídle presadil cez obrancu striedajúci Raphinha, ale jeho spätnú prihrávku nedokázal z troch metrov poslať do siete Guimaraes. Vlažný výkon superfavorita bol nakoniec potrestaný v nadstavenom čase. Cennú výhru nad päťnásobným majstrom sveta zariadil v druhej minúte nadstaveného času Aboubakar.