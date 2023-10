Brazília nečakane zakopla s Venezuelou, na čele je Argentína

juhoamerická kvalifikácia MS 2026



Kolumbia - Uruguaj 2:2 (1:0)



Góly: 35. Rodriguez, 52. Uribe - 47. Olivera, 90.+1 Nunez (z 11m), ČK: 87. Vargas (Kol.)







Brazília - Venezuela 1:1 (0:0)



Góly: 50. Gabriel - 85. Bello







Argentína - Paraguaj 1:0 (1:0)



Gól: 3. Otamendi







Bolívia - Ekvádor 1:2 (0:1)



Góly: 83. Ramallo - 45. Paez, 90.+6 Rodriguez







Čile - Peru 2:0 (0:0)



Góly: 74. Valdez, 90.+1 Lopez (vlastný)





tabuľka:



1. Argentína 3 3 0 0 5:0 9



2. Brazília 3 2 1 0 7:2 7



3. Kolumbia 3 1 2 0 3:2 5



4. Uruguaj 3 1 1 1 6:5 4



5. Čile 3 1 1 1 3:3 4



6. Venezuela 3 1 1 1 2:2 4



7. Ekvádor 3 2 0 1 4:3 3*



8. Paraguaj 3 0 1 2 0:2 1



9. Peru 3 0 1 2 0:3 1



10. Bolívia 3 0 0 3 2:10 0



* - Ekvádoru odpočítali tri body



Cuiaba 13. októbra (TASR) - Futbalisti Brazílie stratili prvé body v juhoamerickej kvalifikácii MS 2026. Na domácej pôde v meste Cuiaba nečakane iba remizovali s Venezuelou 1:1. Post lídra tabuľky tak prenechali stále stopercentnej Argentíne, ktorá doma zdolala Paraguaj 1:0. Lionel Messi nastúpil v drese úradujúcich majstrov sveta v 53. minúte.Brazílčania mali proti Venezuele podľa očakávania hernú i streleckú prevahu, no skórovali iba raz. V 50. minúte sa po rohovom kope Neymara presadil hlavou obranca Gabriel. Ďalšie príležitosti zostali nevyužité a trest prišiel päť minút pred vypršaním riadneho hracieho času, keď sa o zisk cenného bodu postaral akrobatickou parádou Eduard Bello. Po roku 2009 tak Venezuela iba druhýkrát v histórii bodovala proti Brazílii v kvalifikačnom dueli MS. "," vyhlásil brazílsky kapitán Casemiro.O zisk troch bodov pre Argentínu v súboji s Paraguajom sa už v 3. minúte postaral Nicolas Otamendi volejom po rohu Rodriga De Paula. Domáci sú tak v kvalifikácii naďalej bez straty, v troch stretnutiach zatiaľ ani raz neinkasovali. Messi, ktorého trápili v uplynulom období zdravotné problémy, nefiguroval v základnej zostave a do hry zasiahol až v druhom polčase. Gólovo sa nepresadil, dvakrát trafil iba konštrukciu bránky súpera. "," povedal De Paul o Messim. "." Debut na lavičke Paraguaja absolvoval kouč Daniel Garnero.Tretia v tabuľke je Kolumbia, ktorá prišla o víťazstvo nad Uruguajom v nadstavenom čase. Z penalty v 91. minúte vyrovnal na konečných 2:2 Darwin Nunez. Bez bodu je stále Bolívia, ktorá prehrala doma s Ekvádorom 1:2. Za hostí sa presadil iba 16-ročný Kendry Paez a je tak najmladší strelec v histórii kvalifikácie zóny CONMEBOL. V 96. minúte rozhodol za Ekvádor Kevin Rodriguez. Prvý triumf v prebiehajúcej kvalifikácii si pripísalo Čile, doma zdolalo Peru 2:0. Priamo na šampionát do USA, Kanady a Mexika postúpi prvých šesť tímov, siedmy bude hrať interkontinentálnu baráž.