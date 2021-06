Brazília nezaručuje svoju účasť na Copa America

Sao Paulo 4. júna (TASR) - Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Tite nezaručuje, že úradujúci šampióni Copa America sa predstavia aj na tohtoročnej edícii turnaja. Kontinentálny šampionát sa mal pôvodne od 13. júna konať v Argentíne a Kolumbii, pre nepokoje v jednej a problémy s koronavírusom v druhej krajine ho však Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) presunula práve do Brazílie.



To sa nepáči niektorým domácim hráčom. "Hráčska kabína má na to veľmi jasný názor. Nechceme ho zverejniť, kým neodohráme zápas kvalifikácie MS 2022 s Ekvádorom, potom sa ho určite dozviete," citovala agentúra AFP brazílskeho trénera Titeho. Jeho zverenci sa v B-skupine Copa America majú stretnúť s Kolumbiou, Peru, Ekvádorom a Venezuelou.