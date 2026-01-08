Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
Brazília odohrá v marci prípravné duely s Francúzskom a Chorvátskom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Pre Brazílčanov budú zápasy súčasťou prípravy na MS 2026.

Autor TASR
New York 8. januára (TASR) - Brazílski futbaloví reprezentanti odohrajú v marci v USA prípravné zápasy proti Francúzsku a Chorvátsku Proti Francúzom nastúpia 26. marca vo Foxborough, o päť dní neskôr sa v Orlande stretnú s Chorvátmi.

Pre Brazílčanov budú zápasy súčasťou prípravy na MS 2026. Päťnásobní svetoví šampióni odštartujú svoje účinkovanie na šampionáte 13. júna duelom proti Maroku v East Rutherford, v základnej skupine sa ešte stretnú s Haiti a Škótskom. Informovala o tom agentúra AP.
