Brazília odohrá v marci prípravné duely s Francúzskom a Chorvátskom
Pre Brazílčanov budú zápasy súčasťou prípravy na MS 2026.
Autor TASR
New York 8. januára (TASR) - Brazílski futbaloví reprezentanti odohrajú v marci v USA prípravné zápasy proti Francúzsku a Chorvátsku Proti Francúzom nastúpia 26. marca vo Foxborough, o päť dní neskôr sa v Orlande stretnú s Chorvátmi.
Pre Brazílčanov budú zápasy súčasťou prípravy na MS 2026. Päťnásobní svetoví šampióni odštartujú svoje účinkovanie na šampionáte 13. júna duelom proti Maroku v East Rutherford, v základnej skupine sa ešte stretnú s Haiti a Škótskom. Informovala o tom agentúra AP.
