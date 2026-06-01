Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Šport

Brazília porazila Panamu 6:2 v prípravnom stretnutí

.
Brazílčan Danilo Santos (uprostred) oslavuje po strelení šiesteho gólu svojho tímu počas priateľského futbalového zápasu proti Paname v Riu de Janeiro v nedeľu 31. mája 2026. Foto: TASR/AP

O presné zásahy päťnásobných svetových šampiónov sa na Maracane postaralo šesť rôznych hráčov. V drese Panamy odohral 66. minút obranca Slovana Bratislava Cesar Blackman.

Autor TASR
Rio de Janeiro 1. júna (TASR) - Futbalisti Brazílie zvíťazili v nedeľnom prípravnom stretnutí pred majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku doma nad Panamou 6:2. O presné zásahy päťnásobných svetových šampiónov sa na Maracane postaralo šesť rôznych hráčov. V drese Panamy odohral 66. minút obranca Slovana Bratislava Cesar Blackman.

prípravný zápas:

Brazília - Panama 6:2 (2:1)

Góly: 2. Vinicius, 39. Casemiro, 53. Rayan, 60. Lucas Paqueta, 63. Thiago (z 11 min), 81. Danilo - 14. Cunha (vlastný), 84. Harvey
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?