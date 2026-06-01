Brazília porazila Panamu 6:2 v prípravnom stretnutí
O presné zásahy päťnásobných svetových šampiónov sa na Maracane postaralo šesť rôznych hráčov. V drese Panamy odohral 66. minút obranca Slovana Bratislava Cesar Blackman.
Autor TASR
Rio de Janeiro 1. júna (TASR) - Futbalisti Brazílie zvíťazili v nedeľnom prípravnom stretnutí pred majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku doma nad Panamou 6:2. O presné zásahy päťnásobných svetových šampiónov sa na Maracane postaralo šesť rôznych hráčov. V drese Panamy odohral 66. minút obranca Slovana Bratislava Cesar Blackman.
prípravný zápas:
Brazília - Panama 6:2 (2:1)
Góly: 2. Vinicius, 39. Casemiro, 53. Rayan, 60. Lucas Paqueta, 63. Thiago (z 11 min), 81. Danilo - 14. Cunha (vlastný), 84. Harvey
