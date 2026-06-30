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Brazília prišla o ďalšieho hráča, Paqueta má svalové zranenie
Dvadsaťosemročný stredopoliar absolvuje intenzívny liečebný program.
Autor TASR
Houston 1. júla (TASR) - Brazílska futbalová reprezentácia prišla na majstrovstvách sveta o ďalšieho ofenzívneho hráča. Tvorca hry Lucas Paqueta utrpel v šestnásťfinále pri víťazstve 2:1 nad Japonskom zranenie zadnej strany ľavého stehna.
Dvadsaťosemročný stredopoliar absolvuje intenzívny liečebný program. Zranenie utrpel v pondelňajšom stretnutí v Houstone, v ktorom ho tréner po prvom polčase vystriedal. Zatiaľ nie je jasné, či bude k dispozícii na nedeľňajšie osemfinále v East Rutherforde.
Podobne sa Brazílska futbalová konfederácia predtým vyjadrila aj k zdravotnému stavu útočníka Raphinhu. Dvadsaťdeväťročný krídelník si poranil stehno už v druhom zápase skupinovej fázy a odvtedy tímu chýba. Päťnásobní majstri sveta museli odštartovať turnaj aj bez Neymara, ktorý sa už po zdravotných problémoch zotavil. Informovala agentúra DPA.
Dvadsaťosemročný stredopoliar absolvuje intenzívny liečebný program. Zranenie utrpel v pondelňajšom stretnutí v Houstone, v ktorom ho tréner po prvom polčase vystriedal. Zatiaľ nie je jasné, či bude k dispozícii na nedeľňajšie osemfinále v East Rutherforde.
Podobne sa Brazílska futbalová konfederácia predtým vyjadrila aj k zdravotnému stavu útočníka Raphinhu. Dvadsaťdeväťročný krídelník si poranil stehno už v druhom zápase skupinovej fázy a odvtedy tímu chýba. Päťnásobní majstri sveta museli odštartovať turnaj aj bez Neymara, ktorý sa už po zdravotných problémoch zotavil. Informovala agentúra DPA.