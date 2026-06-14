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Brazília remizovala s Marokom 1:1, Ancelotti: Som znepokojený
Začiatok zápasu patril Maročanom, ktorí boli aktívnejší.
Autor TASR
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East Rutherford 13. júna (TASR) - Futbalisti Brazílie remizovali vo svojom úvodnom vystúpení na MS 2026 v zápase C-skupiny s Marokom 1:1. Favorit zápasu v stretnutí prehrával po góle Ismaela Saibariho z 21. minúty. Po polhodine hry zariadil na štadióne v East Rutherford deľbu bodov brazílsky krídelník Vinicius Junior.
Brazílčania odohrajú ďalší duel v noci na sobotu 20. júna vo Philadelphii (02.30 SELČ) proti outsiderovi z Haiti. Maroko sa stretne v rovnaký deň o 00.00 h s výberom Škótska vo Foxborough.
Začiatok zápasu patril Maročanom, ktorí boli aktívnejší. Brazílčanom neumožnili diktovať tempo hry. Africký zástupca bol presný v medzihre a v 21. minúte sa zaslúžene ujal vedenia. Diaz sa postaral o presnú kolmicu na Saibariho, ktorý v úniku preloboval Alissona. Prvú polhodinu boli prakticky bez lopty Raphinha aj Vinicius. Krídelníkovi Realu Madrid však stačila prvá šanca na gól na turnaji. Strelil ho po tom, čo sa v pokutovom území s ľahkosťou zbavil brániaceho El Aynaouiho a prudkou strelou nedal šancu Bonovi. V závere polčasu marocký brankár podržal svoj tím, keď vytlačil na roh efektné zakončenie Paquetu.
„Kanárici“ nastúpili po zmene strán s dvoma zmenami. Ancelotti stiahol z hry dvojicu Ibanez a Casemiro, ktorí boli pod hrozbou vylúčenia. Na ich miesta prišla skúsená dvojica Danilo a Fabinho. Hra však stratila tempo, aké mala v prvom dejstve. Favorit duelu pôsobil smerom dopredu sterilne a ťažko sa presadzoval cez súpera. Ojedinelú šancu Brazílie mal v 78. minúte Raphinha, ktorému však strela po spätnej prihrávke od Viniciusa vôbec nesadla a mieril iba do rúk Bona. Marocký brankár nemal problém ani so zakončením striedajúceho Danila Santosa z tretej minúty nadstavenia. Brazílčania sa ešte v závere triasli o výsledok, keď na dvakrát musel zachraňovať brankár Alisson.
Brazílčania odohrajú ďalší duel v noci na sobotu 20. júna vo Philadelphii (02.30 SELČ) proti outsiderovi z Haiti. Maroko sa stretne v rovnaký deň o 00.00 h s výberom Škótska vo Foxborough.
MS vo futbale - C-skupina:
Brazília - Maroko 1:1 (1:1)
Góly: 32. Vinicius - 21. Saibari. Rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), ŽK: Casemiro, Ibanez (obaja Braz.), 80.663 divákov.
Brazília: Alisson - Ibanez (46. Danilo), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro (46. Fabinho), Guimaraes (80. Danilo Santos) - Paqueta (61. Cunha), Raphinha, Vinicius - Thiago (61. Luiz Henrique)
Maroko: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui (80. Salah-Eddine) - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz (64. Talbi), Ounahi (64. El Mourabet), El Khannouss (80. Amaimouni) - Saibari (89. Rahimi)
Brazília - Maroko 1:1 (1:1)
Góly: 32. Vinicius - 21. Saibari. Rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), ŽK: Casemiro, Ibanez (obaja Braz.), 80.663 divákov.
Brazília: Alisson - Ibanez (46. Danilo), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro (46. Fabinho), Guimaraes (80. Danilo Santos) - Paqueta (61. Cunha), Raphinha, Vinicius - Thiago (61. Luiz Henrique)
Maroko: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui (80. Salah-Eddine) - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz (64. Talbi), Ounahi (64. El Mourabet), El Khannouss (80. Amaimouni) - Saibari (89. Rahimi)
Začiatok zápasu patril Maročanom, ktorí boli aktívnejší. Brazílčanom neumožnili diktovať tempo hry. Africký zástupca bol presný v medzihre a v 21. minúte sa zaslúžene ujal vedenia. Diaz sa postaral o presnú kolmicu na Saibariho, ktorý v úniku preloboval Alissona. Prvú polhodinu boli prakticky bez lopty Raphinha aj Vinicius. Krídelníkovi Realu Madrid však stačila prvá šanca na gól na turnaji. Strelil ho po tom, čo sa v pokutovom území s ľahkosťou zbavil brániaceho El Aynaouiho a prudkou strelou nedal šancu Bonovi. V závere polčasu marocký brankár podržal svoj tím, keď vytlačil na roh efektné zakončenie Paquetu.
„Kanárici“ nastúpili po zmene strán s dvoma zmenami. Ancelotti stiahol z hry dvojicu Ibanez a Casemiro, ktorí boli pod hrozbou vylúčenia. Na ich miesta prišla skúsená dvojica Danilo a Fabinho. Hra však stratila tempo, aké mala v prvom dejstve. Favorit duelu pôsobil smerom dopredu sterilne a ťažko sa presadzoval cez súpera. Ojedinelú šancu Brazílie mal v 78. minúte Raphinha, ktorému však strela po spätnej prihrávke od Viniciusa vôbec nesadla a mieril iba do rúk Bona. Marocký brankár nemal problém ani so zakončením striedajúceho Danila Santosa z tretej minúty nadstavenia. Brazílčania sa ešte v závere triasli o výsledok, keď na dvakrát musel zachraňovať brankár Alisson.
hlasy po zápase /zdroje: fifa.com, FOX Sports, AP/
Carlo Ancelotti, tréner Brazílie: „Myslím si, že sme nezačali príliš dobre. Som trochu znepokojený. Prehrali sme veľa súbojov a stratili sme kontrolu nad loptou. V druhom polčase tohto náročného zápasu sme sa zlepšili. V prvom sme mali problémy vymaniť sa z marockého tlaku, mohli sme mať väčšiu kontrolu nad hrou. Očakával som lepší začiatok, ale takéto veci sa môžu stať. Teraz sa budeme sústrediť na ďalší zápas.“
Achraf Hakimi, kapitán Maroka: „Nebol to jednoduchý zápas. Brazília patrí medzi favoritov celého turnaja. Remizovali sme, ale sme spokojní s výkonom. Stále sa musíme zlepšovať v každom zápase a práve na to sa teraz zameriame. Musíme zachovať pozitíva a poučiť sa z chýb, ktoré sme urobili.“
Vinicius Junior, krídelník Brazílie: „Začali sme naozaj zle. Určite musíme lepšie držať loptu. Musíme sa zároveň oveľa lepšie hýbať po ihrisku.“
Carlo Ancelotti, tréner Brazílie: „Myslím si, že sme nezačali príliš dobre. Som trochu znepokojený. Prehrali sme veľa súbojov a stratili sme kontrolu nad loptou. V druhom polčase tohto náročného zápasu sme sa zlepšili. V prvom sme mali problémy vymaniť sa z marockého tlaku, mohli sme mať väčšiu kontrolu nad hrou. Očakával som lepší začiatok, ale takéto veci sa môžu stať. Teraz sa budeme sústrediť na ďalší zápas.“
Achraf Hakimi, kapitán Maroka: „Nebol to jednoduchý zápas. Brazília patrí medzi favoritov celého turnaja. Remizovali sme, ale sme spokojní s výkonom. Stále sa musíme zlepšovať v každom zápase a práve na to sa teraz zameriame. Musíme zachovať pozitíva a poučiť sa z chýb, ktoré sme urobili.“
Vinicius Junior, krídelník Brazílie: „Začali sme naozaj zle. Určite musíme lepšie držať loptu. Musíme sa zároveň oveľa lepšie hýbať po ihrisku.“
tabuľka C-skupiny:
1. Brazília 1 0 1 0 1:1 1
2. Maroko 1 0 1 0 1:1 1
Haiti 0 0 0 0 0:0 0
Škótsko 0 0 0 0 0:0 0
1. Brazília 1 0 1 0 1:1 1
2. Maroko 1 0 1 0 1:1 1
Haiti 0 0 0 0 0:0 0
Škótsko 0 0 0 0 0:0 0