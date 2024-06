Brazília remizovala v príprave s USA 1:1, Ekvádor zdolal Bolíviu 3:1

prípravné zápasy:



USA - Brazília 1:1 (1:1)



Góly: 26. Pulišič - 17. Rodrygo







Ekvádor - Bolívia 3:1 (2:0)



Góly: 18. Valencia, 25. Yeboah, 70. J. Caicedo (z 11 m) - 88. Miguelito

Orlando 13. júna (TASR) - Futbalisti Brazílie remizovali v noci na nedeľu v prípravnom zápase v Orlande proti domácej reprezentácii 1:1. Päťnásobní majstri sveta viedli po štvrťhodine hry vďaka Rodrygovi, no súper odpovedal krátko na to po góle Christiana Pulišiča. Pre oba tímy to bola generálka pred turnajom Copa America (od 20. júna do 14. júla). Ekvádor zdolal Bolíviu 3:1.USA sa predstaví v C-skupine proti Bolívii, Paname a Uruguaju. Brazílčania sa v "déčku" stretnú s Kostarikou, Paraguajom a Kolumbiou.