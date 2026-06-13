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Brazília v prvom dueli bez Neymara, Ancelotti: „Pracuje na návrate“
Líderskú úlohu by mal v úvodnom stretnutí prevziať útočník Vinicius Junior. Päťnásobní majstri sveta chcú ukončiť 24-ročné čakanie na ďalší titul.
Autor TASR
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East Rutherford 13. júna (TASR) - Brazílska futbalová reprezentácia nastúpi v noci na nedeľu na svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta proti Maroku bez Neymara. Tridsaťštyriročný útočník vynechá duel C-skupiny (0.00 SELČ) pre zranenie pravého lýtka, ktoré utrpel v polovici mája.
Tréner Carlo Ancelotti na predzápasovej tlačovej konferencii uviedol, že hviezdny futbalista pracuje na návrate do tréningového procesu a k mužstvu by sa mohol naplno pripojiť v priebehu budúceho týždňa. „Neymar tvrdo pracuje na tom, aby sa zotavil čo najrýchlejšie. Do tímu sme ho povolali nielen pre jeho futbalové kvality, ale aj pre skúsenosti a príklad, ktorý môže odovzdať mladším hráčom,“ uviedol taliansky kouč.
Ancelotti napriek absencii jednej z najväčších hviezd verí v silu svojho tímu. „Máme mužstvo, ktoré môže konkurovať každému na svete. Sme o tom presvedčení. Je to tím s kvalitou, skúsenosťami a sebavedomím potrebným na to, aby hral vyrovnanú partiu s kýmkoľvek,“ zdôraznil 67-ročný tréner pred svojou premiérou na svetovom šampionáte v úlohe reprezentačného kouča.
Líderskú úlohu by mal v úvodnom stretnutí prevziať útočník Vinicius Junior. Päťnásobní majstri sveta chcú ukončiť 24-ročné čakanie na ďalší titul. Okrem Maroka sú ich súpermi v skupine aj Škótsko a Haiti, pripomenula agentúra AFP.
Tréner Carlo Ancelotti na predzápasovej tlačovej konferencii uviedol, že hviezdny futbalista pracuje na návrate do tréningového procesu a k mužstvu by sa mohol naplno pripojiť v priebehu budúceho týždňa. „Neymar tvrdo pracuje na tom, aby sa zotavil čo najrýchlejšie. Do tímu sme ho povolali nielen pre jeho futbalové kvality, ale aj pre skúsenosti a príklad, ktorý môže odovzdať mladším hráčom,“ uviedol taliansky kouč.
Ancelotti napriek absencii jednej z najväčších hviezd verí v silu svojho tímu. „Máme mužstvo, ktoré môže konkurovať každému na svete. Sme o tom presvedčení. Je to tím s kvalitou, skúsenosťami a sebavedomím potrebným na to, aby hral vyrovnanú partiu s kýmkoľvek,“ zdôraznil 67-ročný tréner pred svojou premiérou na svetovom šampionáte v úlohe reprezentačného kouča.
Líderskú úlohu by mal v úvodnom stretnutí prevziať útočník Vinicius Junior. Päťnásobní majstri sveta chcú ukončiť 24-ročné čakanie na ďalší titul. Okrem Maroka sú ich súpermi v skupine aj Škótsko a Haiti, pripomenula agentúra AFP.