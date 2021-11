Brazília zdolala Kolumbiu a zaistila si miestenku na MS

juhoamerická kvalifikácia MS 2022



Quito



Ekvádor - Venezuela 1:0 (1:0)



Gól: 41. Hincapie





Asuncion



Paraguaj - Čile 0:1 (0:0)



Góly: 56. A. Silva (vl.)





Sao Paulo



Brazília - Kolumbia 1:0 (0:0)



Gól: 72. Paqueta





Lima



Peru - Bolívia 3:0 (3:0)



Góly: 9. Lapadula, 31. Cueva, 39. Peňa

Rio de Janeiro 12. novembra (TASR) - Brazília sa stala po Nemecku a Dánsku treťou krajinou, ktorá sa kvalifikovala na futbalové MS 2022. Päťnásobní svetoví šampióni si zabezpečili miestenku do Kataru v noci na piatok vďaka domácemu víťazstvu 1:0 nad Kolumbiou v 13. kole juhoamerickej kvalifikácie. Na čele tabuľky majú už deväťbodový náskok pred druhou Argentínou, do konca kvalifikácie im zostáva odohrať len šesť zápasov a už nemôžu skončiť horšie ako na štvrtom mieste.Brazília si zaistila postup na budúcoročné MS ako prvý tím zo zóny CONMEBOL. O jej triumfe nad Kolumbiou v Sao Paule rozhodol gól Lucasa Paquetu zo 72. minúty. "Kanárici" potvrdili svoju dominanciu v prebiehajúcej kvalifikácii, keď v nej vyhrali 11 z 12 stretnutí. Jedinú remízu uhrali v októbri na pôde Kolumbie (0:0). Brazíliu už môžu teoreticky predstihnúť len Argentína, Ekvádor a Čile, pričom priamu miestenku na MS si zabezpečia najlepšie štyri tímy kvalifikácie, piateho v tabuľke čaká interkontinentálna baráž.Kolumbia po prehre vypadla z najlepšej štvorky, predstihlo ju Čile, ktoré zvíťazilo v Asuncione nad domácim Paraguajom 1:0. O triumfe hostí rozhodol vlastný gól brankára Antonyho Silvu. Čile vyhralo tretí zápas za sebou a vyšvihlo sa na 4. miesto. Tretí je naďalej Ekvádor, ktorý v Quite zdolal Venezuelu 1:0. Svoje šance na postup zvýšilo Peru, ktoré si poradilo v Lime s Bolíviou hladko 3:0 a na štvrté Čile a piatu Kolumbiu stráca už len dva body.