Brazília zdolala Paraguaj, Kolumbia do štvrťfinále na Copa America

Copa America - D-skupina:

/Glendale/:



Kolumbia - Kostarika 3:0 (1:0)

Góly: 31. Diaz (z 11 m), 59. Sanchez, 62. Cordoba



/Las Vegas/:



Paraguaj - Brazília 1:4 (0:3)

Góly: 48. Alderete - 35. a 45.+5 Vinicius Junior, 43. Savio, 65. Paqueta (z 11 m), ČK: 81. Cubas (Par.)

Las Vegas 29. júna (TASR) - Futbalisti Brazílie si pripísali prvé víťazstvo na kontinentálnom šampionáte Copa America v USA. Vo svojom druhom dueli v základnej D-skupine zdolali Paraguaj 4:1 aj vďaka dvom presným zásahom Viniciusa Juniora. Na čele skupiny je s plným počtom bodov a istotou postupu do štvrťfinále Kolumbia po hladkom triumfe nad Kostarikou 3:0.Brazílčania po nečakanej bezgólovej remíze s Kostarikou zabrali naplno a už v prvom polčase si proti Paraguaju vypracovali trojgólový náskok. Po polhodine hry síce Lucas Paqueta nepremenil penaltu, ešte do prestávky sa však dvakrát presadil Vinicius a jeden gól pridal aj Savio. Omar Alderete po zmene strán znížil na 1:3 z pohľadu Paraguaja, ale Paqueta v 65. minúte svoj druhý pokus z bieleho bodu využil a Brazília suverénne dokráčala k trom bodom. Bolo to prvé víťazstvo "kanárikov" v súťažnom stretnutí od septembra 2023.Kolumbia je po dvoch stretnutiach stopercentná a má miestenku do vyraďovačky. Pod triumf nad Kostarikou sa postupne gólovo podpísali Luis Diaz, Davinson Sanchez a Jhon Cordoba. K prvenstvu v skupine bude Kolumbii stačiť aj remíza v záverečnom dueli proti Brazílii.1. Kolumbia 2 2 0 0 5:1 6 - postup do štvrťfinále2. Brazília 2 1 1 0 4:1 33. Kostarika 2 0 1 1 0:3 14. Paraguaj 2 0 0 2 2:6 0