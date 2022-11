Brazília zdolala Srbsko 2:0, hrdinom je dvojgólový Richarlison

Fotografia zo zápasu Brazília - Srbsko na MS v Katare. Foto: TASR/AP

Závar pred šestnástkou počas futbalového zápasu skupiny G majstrovstiev sveta medzi Brazíliou a Srbskom na štadióne Lusail v katarskom Lusaile vo štvrtok 24. novembra 2022. Foto: TASR/AP

G-skupina - 1. kolo:



Brazília - Srbsko 2:0 (0:0)



Góly: 62. a 73. Richarlison. ŽK: Pavlovič, Gudelj, Lukič (všetci Srb.). Rozhodovali: Faghani - Mansouri, Abolfazli (všetci Irán), 88.103 divákov.



Brazília: Alisson - Danilo, Silva, Marquinhos, Alex Sandro - Paqueta (75. Fred), Casemiro, Neymar (79. Antony) - Raphinha (87. Martinelli), Richarlison (79. Gabriel Jesus), Vinicius Junior (76. Rodrygo)



Srbsko: V. Milinkovič-Savič - Milenkovič, Veljkovič, Pavlovič - Živkovič (57. Radonjič), Lukič (66. Lazovič), Gudelj (57. Ilič), Mladenovič (66. Vlahovič) - Tadič, Mitrovič (83. Maksimovič), S. Milinkovič-Savič



tabuľka:



1. Brazília 1 1 0 0 2:0 3



2. Švajčiarsko 1 1 0 0 1:0 3



3. Kamerun 1 0 0 1 0:1 0



4. Srbsko 1 0 0 1 0:2 0

Lusail 24. novembra (TASR) - Brazílski futbalisti zvíťazili vo štvrtkovom zápase G-skupiny na MS v Katare nad Srbskom 2:0. Jeden z najväčších favoritov šampionátu má vďaka dvom gólom Richarlisona na konte tri body rovnako ako Švajčiarsko, ktoré v prvom zápase "géčka" zdolalo Kamerun 1:0.Duely druhého kola v tejto vetve sa hrajú v pondelok, o 11.00 SEČ nastúpi Kamerun proti Srbsku a o 17.00 SEČ sa Brazília stretne so Švajčiarskom.Srbi začali nebojácne, ich tvrdosť v osobných súbojoch robila technickým Brazílčanom značnú chvíľu problémy. Bezgólové skóre sa snažil zmeniť Neymar, jeho rafinovaný pokus z rohu v 14. minúte však srbský brankár vyškriabal spod brvna. Postupom času sa začala čoraz viac prejavovať individuálna kvalita "kanárikov". V 27. minúte sa takmer dostal do veľkej príležitosti Vinicius Junior, ale V. Milinkovič-Savič dobre čítal hru a loptu pred ním vypichol. V 35. minúte sa po narážačke s Paquetom ocitol v dobrej pozícii Raphinha, ale koncovku nezvládol a srbský brankár nemal s jeho pokusom veľa práce. Následne sa opäť nepresadil Vinicius Junior, keď ho stihol dostúpiť Milenkovič.Hneď v úvode druhého polčasu spravili Srbi chybu v rozohrávke, ale Raphinha zoči-voči brankárovi neuspel. Brazília stupňovala prevahu, v 55. minúte Neymar z prvej prestrelil bránu Srbska. To sa ešte viac zatiahlo do obrannej ulity, pričom nechýbalo veľa a v 60. minúte mohlo prehrávať. Do lopty sa z 25 m oprel Alex Sandro a opečiatkoval žrď. Gól visel na vlásku a Brazílii sa ho už o niekoľko okamihov neskôr podarilo streliť. Pokus Viniciusa Junior z uhla vyrazil V. Milinkovič-Savič iba pred Richarlisona, ktorý zblízka otvoril skóre - 1:0. Zvýšiť náskok mohol Junior Vinicius, no v rozhodujúcej chvíli sa pošmykol. Srbi potom predviedli silnú pasáž a aj zahrozili, bola to však v ich podaní len ofenzívna epizódka. Naopak, v 73. minúte sa ich nádeje na zisk aspoň bodu rozplynuli, keď sa Richarlison blysol akrobatickou lahôdkou a strelil svoj druhý gól v zápase - 2:0. Definitívne rozhodnúť mohol Casemiro, ktorý opečiatkoval brvno. Brazília nevyužila ďalšie veľké šance, napriek tomu potvrdila, že v Katare to s útokom na šiesty titul myslí vážne.Richarlison, autor dvoch gólov Brazílie: "."Casemiro, stredopoliar Brazílie: "."Miloš Veljkovič, obranca Srbka: "."