Brazílska vláda: Krajina ešte nie je istý organizátor Copa America

Rio de Janeiro 1. júna (TASR) - Hoci Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) v pondelok pridelila Brazílii organizáciu blížiaceho sa šampionátu Copa America (13. júna - 10. júla), jeho konanie v krajine ešte nie je stopercentne isté. Uviedol to člen tamojšej vlády Luiz Eduardo Ramos.



"Aby bolo jasno - ešte nie je nič potvrdené. Sme niekde v strede procesu. No určite sa chopíme príležitosti zorganizovať turnaj, ak je tu taká možnosť," citovala Ramosa agentúra dpa.



Dva týždne pred štartom juhoamerických majstrovstiev pristúpila konfederácia CONMEBOL k zmene dejiska, keďže v Argentíne prišlo k prudkému nárastu prípadov ochorenia covid-19. Už 20. mája prišla o úlohu spoluorganizátora aj Kolumbia pre protesty proti prezidentovi Ivanovi Duquemu. Lenže aj náhradník Brazília sa borí s vysokými číslami nakazených. S rozhodnutím CONMEBOL vyjadrili nespokojnosť viacerí tamojší fanúšikovia, novinári i zdravotníci. Mnohé brazílske štáty, ako napríklad Pernambuco či Rio Grande do Sul, medzičasom oznámili, že určite nebudú hostiť zápasy Copa America. "Ešte viac ohrozíme ľudí. Brazílska vláda opäť robí chybu a dáva zvyšku sveta zlý príklad," vyhlásil epidemiológ Ethel Maciel zo štátnej univerzity v Espirito Santo.



Definitívny verdikt o konaní šampionátu v Brazílii mal padnúť ešte v utorok. Podľa Ramosa krajina zorganizuje turnaj len za podmienok, že všetci hráči, tréneri a členovia realizačných tímov budú zaočkovaní proti ochoreniu covid-19 a všetky stretnutia sa budú konať bez prítomnosti divákov.



Brazília hostila Copa America aj pred dvoma rokmi a domáci výber na turnaji triumfoval. Šampionát sa mal konať pôvodne minulý rok, no pre pandémiu koronavírusu ho odložili. Na podujatí tentokrát nebudú žiadne národné tímy z iného územia ako z Južnej Ameriky. Pôvodne pozvané kolektívy Kataru a Austrálie sa vzdali účasti pre pandémiu koronavírusu už vo februári.