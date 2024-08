Brazílski medailisti nebudú musieť platiť dane z peňažných odmien

Rio de Janeiro 8. augusta (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vydal nariadenie oslobodzujúce olympijských a paralympijských medailistov od platenia dane z finančných odmien. Rozhodnutie sa vzťahuje aj na peňažné výhry, ktoré udelí Brazílsky olympijský i paralympijský výbor už na prebiehajúcich hrách v Paríži.



Brazília dosiaľ získala na OH 14 cenných kovov, z toho dve zlaté medaily, päť strieborných a sedem bronzových. Podarilo sa jej to v šiestich športoch a to v atletike, boxe, športovej gymnastike, džude, skejtbordingu a surfingu.