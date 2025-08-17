< sekcia Šport
Brazílsky brankár Fábio odohral 1390. zápas, vyrovnal rekord Shiltona
Fluminense sa aj vďaka Fábiovi prebojovali na tohtoročných MS klubov FIFA do semifinále.
Autor TASR
Rio de Janeiro 17. augusta (TASR) - Brazílsky futbalový brankár Fábio vyrovnal rekord bývalého anglického reprezentanta Petra Shiltona v počte odohratých súťažných zápasov v priebehu profesionálnej kariéry. Štyridsaťštyriročný brankár Fluminense nastúpil v sobotu na svoj 1390. duel.
Fluminense sa aj vďaka Fábiovi prebojovali na tohtoročných MS klubov FIFA do semifinále. Osamostatniť sa na čele historickej tabuľky môže už v utorok, keď jeho klub nastúpi proti kolumbijskému tímu America de Cali v odvete osemfinále Copa Sudamericana. „Musím poďakovať všetkým, ktorí sú súčasťou môjho života. Môjmu otcovi, mame, sestrám, manželke a priateľom. Snažím sa byť dobrý človek a je dôležité, aby som pomáhal spoluhráčom,“ citovala Brazílčana agentúra AFP.
Fabio začal svoju profesionálnu kariéru v roku 1997, v tom istom roku ju taktiež brankár Shilton ukončil. Počas kariéry pôsobil Brazílčan výhradne v rodnej krajine. V priebehu rokov 2005 až 2022 si obliekal dres Cruzeira Belo Horizonte, za ktoré odohral najväčšiu porciu 967 stretnutí. Pôsobil aj vo Vasco da Gama a kariéru začal v Uniao Bandeirante.
