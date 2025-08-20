Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
20. august 2025
Brazílsky brankár Fábio prekonal rekord Shiltona

V osemfinálovej odvete Copa Sudamericana v drese Fluminense proti kolumbijskému tímu America de Cali (2:0) nastúpil na svoje 1391. stretnutie.

Rio de Janeiro 20. augusta (TASR) - Brazílsky futbalový brankár Fábio prekonal rekord bývalého anglického reprezentanta Petra Shiltona v počte odohratých súťažných zápasov v priebehu profesionálnej kariéry. V osemfinálovej odvete Copa Sudamericana v drese Fluminense proti kolumbijskému tímu America de Cali (2:0) nastúpil na svoje 1391. stretnutie.

Štyridsaťštyriročný brankár vyrovnal historický zápis v nedeľu, rekordný duel okorenil postupom do štvrťfinále druhej najprestížnejšej klubovej súťaže v Južnej Amerike. „Niekedy je ťažké si vôbec uvedomiť, že sme pri tak dôležitých momentoch. Tento rekord bol v platnosti veľmi dlho,“ povedal Brazílčan, ktorý počas kariéry pôsobil výhradne v rodnej krajine. Fanúšikovia na štadióne Maracana ho ocenili pokrikmi o najlepšom brankárovi v Brazílii, zo stretnutia si odniesol aj pamätnú plaketu. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) a ani Juhoamerická futbalová konfederácia CONMEBOL podľa agentúry AFP zatiaľ rekord nepotvrdili.

Fábio začal svoju profesionálnu kariéru v roku 1997, v tom istom roku ju taktiež brankár Shilton ukončil. V priebehu rokov 2005 až 2022 si obliekal dres Cruzeira Belo Horizonte, za ktoré odohral najväčšiu porciu 967 stretnutí. S Fluminense získal v roku 2023 Pohár osloboditeľov a na letných MS klubov bol pri postupe do semifinále. Pôsobil aj vo Vasco da Gama a kariéru začal v Uniao Bandeirante.
