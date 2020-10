Brazílsky futbalista Robinho sa opäť vrátil do Santosu

Santos 11. októbra (TASR) - Bývalý brazílsky futbalový reprezentant Robinho sa po štvrtý raz v kariére dohodol na spolupráci so Santos FC. Do klubu, v ktorom vyrástol, sa vrátil po ukončení angažmánu v tureckom Basaksehire. Tridsaťšesťročný útočník podpísal zmluvu na päť mesiacov do konca tejto sezóny.



Robinho v Santose začal s futbalom, v roku 2005 zamieril do Realu Madird. O päť rokov neskôr sa vrátil na hosťovanie z Manchestru City, rovnako ako v sezóne 2014/2015, keď bol kmeňovým hráčom AC Miláno. Informoval o tom portál goal.com.