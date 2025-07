Brazílsky obranca Cunha opúšťa Botafogo, upísal sa Nottinghamu

Nottingham 11. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Jair Cunha odchádza z Botafoga a od novej sezóny bude obliekať dres Nottinghamu Forest. Dvadsaťročný obranca podpísal s účastníkom anglickej Premier League päťročný kontrakt, na City Ground by tak mal hrať až do leta 2030.



Cunha sa čerstvo predstavil na MS klubov FIFA, kde s Botafogom postúpil do osemfinále. V jeho drese predtým skóroval vo víťaznom skupinovom zápase proti Seattlu Sounders (2:1). Je druhou letnou posilou Nottinghamu z Botafoga, pred pár dňami klub ulovil aj jeho exspoluhráča - útočníka Igora Jesusa. „Jair je mladý talentovaný hráč, ktorý počas svojho pôsobenia v Brazílii ukázal svoje kvality. Sme šťastní, že sme ho mohli získať,“ uviedol pre klubový web Ross Wilson, športový riaditeľ Nottinghamu.



Brazílsky mladík odštartoval svoju profesionálnu kariéru v FC Santos, za ktorý odohral 24 zápasov pred prestupom do Botafoga. Na konte má osem štartov za reprezentačný tím do 20 rokov, ktorému pomohol k zisku titulu na tohtoročnom juhoamerickom šampionáte.