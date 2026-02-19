< sekcia Šport
Brazílsky obranca Kaua Prates podpísal kontrakt s Borussiou Dortmund
Do leta však bude ešte pôsobiť v Cruzeire, za ktoré doposiaľ odohral 17 zápasov.
Autor TASR
Dortmund 19. februára (TASR) - Talentovaný brazílsky futbalový obranca Kaua Prates sa stal novou posilou Borussie Dortmund. S klubom nemeckej Bundesligy podpísal kontrakt do roku 2031. Do leta však bude ešte pôsobiť v Cruzeire, za ktoré doposiaľ odohral 17 zápasov.
„Som veľmi hrdý na to, že od novej sezóny budem obliekať dres Borussie Dortmund, ktorá patrí dlhé roky medzi popredné európske kluby. Teším sa na novú výzvu a urobím všetko pre to, aby som v novom pôsobisku získal čo najviac trofejí," citovala slová 17-ročného obrancu agentúra DPA.
