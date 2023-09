Brazílsky obranca Murillo prestúpil do Nottinghamu

Londýn 1. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub Nottingham Forest angažoval z Corinthiansu obrancu Murilla. Dvadsaťjedenročný Brazílčan prichádza do tímu účastníka Premier League za 11,2 milióna libier s bonusmi a podpísal zmluvu na päť rokov. Informovala DPA.



Murillo je šiesta letná posila Nottinghamu. Na pôsobenie na Britských ostrovoch v ňom sa teší. "Je to slávny klub s obrovskou fanúšikovskou základňou. Neviem sa dočkať chvíle, keď si oblečiem jeho dres," povedal Murillo o prestupe do Nottinghamu.