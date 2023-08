Brazílsky obranca Natan prestúpil z Bragantina do Neapola

Neapol 5. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Natan prestúpil z Red Bullu Bragantino do SSC Neapol. Taliansky šampión zaplatil za 22-ročného obrancu približne 10 miliónov eur.



Brazílčan v tíme nahradí juhokórejského obrancu Kim Min-Jaeho, ktorý v júli prestúpil do Bayernu Mníchov za 50 miliónov eur. Natan prišiel do Bragantina na hosťovanie v roku 2021, pričom v januári 2022 podpísal s klubom trvalý kontrakt.



V minulom ročníku odohral 14 zápasov. V reprezentácii zatiaľ nedebutoval, hoci vo februári dostal pozvánku do výberu Brazílie do 20 rokov. Informoval o tom portál football-italia.net.