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Brazílsky prezident Lula žartoval o Neymarovi: Pracuje z domu
Bývalého hráča Barcelony či Paríža Saint-Germain tréner Carlo Ancelotti prekvapivo zaradil do nominácie na MS 2026, no Neymara trápi zranenie lýtka.
Autor TASR
Rio de Janeiro 20. júna (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva žartovne opísal zraneného reprezentanta Neymara ako hráča, „ktorý pracuje z domu“, čím rozosmial publikum na podujatí v Belo Horizonte.
Bývalého hráča Barcelony či Paríža Saint-Germain tréner Carlo Ancelotti prekvapivo zaradil do nominácie na MS 2026, no Neymara trápi zranenie lýtka. „Čítal som, že Neymar je prvým hráčom na svete, ktorý bol povolaný do reprezentácie a pritom pracuje z domu. Myslím si, že jedného dňa budeme musieť postaviť národný tím s umelou inteligenciou: jedenásti Peléovia,“ povedal prezident Lula podľa agentúry DPA.
Zranený Neymar zatiaľ na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku ešte nenastúpil. Pri úvodnej remíze 1:1 proti Maroku však aspoň sledoval zápas z priestoru pri ihrisku. Na druhý skupinový zápas brazílskej reprezentácie proti outsiderovi z Haiti, ktorý Brazília vyhrala 3:0, však s tímom necestoval.
Tridsaťštyriročný útočník bude podľa vyhlásenia zväzu pokračovať v práci na svojom návrate v tréningovej základni Brazílie v New Jersey. Neymar neodohral súťažný zápas už viac ako mesiac pre zranenie lýtka. Tento týždeň sa však mohol opäť vrátiť na trávnik a trénovať, miestami aj s loptou a krátko dokonca v skupine spoluhráčov.
Bývalého hráča Barcelony či Paríža Saint-Germain tréner Carlo Ancelotti prekvapivo zaradil do nominácie na MS 2026, no Neymara trápi zranenie lýtka. „Čítal som, že Neymar je prvým hráčom na svete, ktorý bol povolaný do reprezentácie a pritom pracuje z domu. Myslím si, že jedného dňa budeme musieť postaviť národný tím s umelou inteligenciou: jedenásti Peléovia,“ povedal prezident Lula podľa agentúry DPA.
Zranený Neymar zatiaľ na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku ešte nenastúpil. Pri úvodnej remíze 1:1 proti Maroku však aspoň sledoval zápas z priestoru pri ihrisku. Na druhý skupinový zápas brazílskej reprezentácie proti outsiderovi z Haiti, ktorý Brazília vyhrala 3:0, však s tímom necestoval.
Tridsaťštyriročný útočník bude podľa vyhlásenia zväzu pokračovať v práci na svojom návrate v tréningovej základni Brazílie v New Jersey. Neymar neodohral súťažný zápas už viac ako mesiac pre zranenie lýtka. Tento týždeň sa však mohol opäť vrátiť na trávnik a trénovať, miestami aj s loptou a krátko dokonca v skupine spoluhráčov.