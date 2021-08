Brazílsky stredopoliar Fabinho predĺžil zmluvu s Liverpoolom

Liverpool 3. augusta (TASR) - Brazílsky stredopoliar Fabinho podpísal s anglickým futbalovým klubom FC Liverpool novú päťročnú zmluvu.



Aktuálny kontrakt, ktorý končil v roku 2023, predĺžil brazílsky reprezentant o ďalšie tri roky. "Teším sa, že som podpísal novú zmluvu. Od začiatku rozhovorov som bol pozitívne naladený, pretože to bolo to, čo chcem. Zostať v tomto klube a hrať za Liverpool. Teraz je to oficiálne a ja som šťastný," cituje internetový portál sport1.de slová 27-ročného hráča.



Fabinho prišiel na Anfield v roku 2018 z francúzskeho AS Monaco za 43,7 milióna eur. V drese Liverpoolu odohral 122 stretnutí. V roku 2019 sa tešil z trofeje v Lige majstrov a Super Cup-e, o rok neskôr nasledoval triumf v Premier League.