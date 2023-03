Brazílsky súd zakázal futbalistovi Robinhovi opustiť krajinu

Rio de Janeiro 26. marca (TASR) - Bývalý brazílsky futbalista Robinho dostal príkaz odovzdať svoj pas, kým justičné orgány v Brazílii rozhodnú o tom, či si má odpykať deväťročný trest za znásilnenie. Robinho bol v roku 2017 v Taliansku odsúdený za účasť na skupinovom sexuálnom útoku v Miláne. Informovala o tom agentúra DPA.



Taliansky najvyšší súd v roku 2022 potvrdil Brazílčanov trest, po ktorom talianski prokurátori vydali medzinárodný zatykač. Sudca Francisco Falcao zakázal bývalému hráčovi Realu Madrid či Manchestru City opustiť krajinu a do piatich dní musí doručiť súdu svoj pas. Brazília nevydáva svojich občanov, ak sú odsúdení v iných krajinách. Taliansko zároveň požiadalo, aby si Robinho odpykal trest vo svojej rodnej krajine. Na rozhodnutie brazílskeho najvyššieho súdu o tom, či si trest odpyká v Brazílii, nie je stanovený žiadny termín.



Sudca vzal do úvahy závažnosť trestného činu, medzinárodný dosah prípadu a hráčovu ekonomickú situáciu, ktorá by mohla uľahčiť jeho prípadný útek z Brazílie.



Podľa správ talianskych médií obeť násilia v danú noc oslavovala svoje 23. narodeniny v Miláne. Robinho obvinenia odmieta.