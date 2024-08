Brazílsky útočník Evanilson mieri z Porta do Bournemouthu

Londýn 16. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Evanilson je blízko k podpisu zmluvy s klubom Premier League AFC Bournemouth. Dvadsaťštyriročný útočník pôsobil v minulej sezóne v FC Porto, s ktorým má platný kontrakt do roku 2027.



Evanilson by mal v tíme nahradiť Dominica Solankeho, ten v sobotu prestúpil do Tottenhamu. "Bol tu, prišiel včera večer, prešiel kompletnou lekárskou prehliadkou, no stále nie je jeho prestup dotiahnutý do konca. Treba vybaviť ešte veľa byrokratických záležitostí, takže naozaj neviem, ako dlho to bude trvať," uviedol podľa AP Andoni Iraola, tréner Bournemouthu.



Brazílsky útočník odohral v uplynulom ročníku 27 ligových zápasov, v ktorých strelil 13 gólov. V októbri sa v skupinovej fáze proti belgickému Royal Antverpy blysol hetrikom.