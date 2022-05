Brejčák predĺžil zmluvu s Popradom, potiahne v 12. sezónu v tíme

Poprad 4. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Daniel Brejčák sa dohodol s vedením HK Poprad na novom kontrakte. Tridsaťpäťročný bek začne pod Tatrami už šiesty angažmán za sebou, vo svojom materskom klube celkovo potiahne už dvanástu sezónu.



V počte štartov za HK Poprad sa Brejčák zaradil na siedmu pozíciu historického poradia. "V Poprade máme vynikajúce podmienky a zázemie. Rovnako aj doma mám pohodu, manželka sa o mňa výborne stará a synovia ma dobíjajú energiou. Preto som chcel prioritne zostať v HK Poprad," objasnil Brejčák pre web extraligového klubu svoje zotrvanie v mužstve "kamzíkov". "Do každého zápasu nastupujem s tým, že odovzdám na ľade 100 percent. Taktiež si stále túžim splniť sen v podobe titulu v popradskom drese."



Brejčák nastupoval podstatnú časť svojej kariéry práve v drese materského Popradu. V najvyššej slovenskej súťaži pôsobil aj v Kežmarku a Košiciach, krátko hral aj za taliansky tím Kaltern/Caldaro. V uplynulom ročníku odohral v drese Popradu 55 zápasov a nazbieral 16 kanadských bodov (5+11). Celkovo ich má v extralige na konte 745. "Je to malý veľký muž nášho tímu a popradský srdciar. Má obrovské skúsenosti. Je to výborný chlap na ľade aj mimo neho. Je taktiež skvelý korčuliar s výbornými zručnosťami a prehľadom v hre, vie sa obetovať pre tím a nebojí sa ani fyzickej hry a postaviť sa o hlavu vyšším súperom," povedal na adresu skúseného zadáka tréner Popradu Martin Hrnčár.