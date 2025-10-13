Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
< sekcia Šport

Bremer sa podrobí operácii menisku, Juventusu bude mesiac chýbať

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V uplynulej sezóne Bremer dlho pauzoval pre problémy s predným skríženým väzom.

Autor TASR
Miláno 13. októbra (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Gleison Bremer sa podrobí operácii roztrhnutého menisku na ľavom kolene. Juventusu Turín bude minimálne mesiac chýbať, informovala o tom agentúra AFP.

V uplynulej sezóne Bremer dlho pauzoval pre problémy s predným skríženým väzom. Pre Juventus je to ďalšia strata. Taliansky tím nemá k dispozícii ani ďalšieho zadáka Juana Cabala, ktorý utrpel zranenie stehna v dueli Ligy majstrov proti Villarrealu.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fumbi získalo ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025