Bremer sa podrobí operácii menisku, Juventusu bude mesiac chýbať
V uplynulej sezóne Bremer dlho pauzoval pre problémy s predným skríženým väzom.
Autor TASR
Miláno 13. októbra (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Gleison Bremer sa podrobí operácii roztrhnutého menisku na ľavom kolene. Juventusu Turín bude minimálne mesiac chýbať, informovala o tom agentúra AFP.
V uplynulej sezóne Bremer dlho pauzoval pre problémy s predným skríženým väzom. Pre Juventus je to ďalšia strata. Taliansky tím nemá k dispozícii ani ďalšieho zadáka Juana Cabala, ktorý utrpel zranenie stehna v dueli Ligy majstrov proti Villarrealu.
