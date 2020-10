Brémy koronakrízu prežijú, boja sa však o štadión

Brémy 24. októbra (TASR) – Nemecký futbalový klub Werder Brémy prežije koronakrízu aj v prípade prerušenia sezóny, či jej pokračovania bez fanúšikov. Insolvencia však hrozí spoločnosti Weser Stadium GmbH (BWS), ktorá spravuje Weserstadion. V prípade, že nedostane bezodkladnú finančnú pomoc, do konca tohto roka zbankrotuje. Informáciu priniesla agentúra dpa.



Zápasy sa hrajú bez fanúšikov, prípadne len s minimálnym počtom, v dôsledku čoho spoločnosť prichádza o milióny eur. Jej vlastníkmi sú klub a ekonomický fond mestského štátu Brémy. Ak chcú BWS udržať solventnú, musia do nej obaja naliať po 3,5 mil. eur. Senát sa bude touto záležitosťou zaoberať v utorok.



Klubu nateraz insolvencia nehrozí. Potvrdil to výkonný riaditeľ Klaus Filbry: “Bude to obrovská ekonomická výzva, ale zvládneme to.“ Vedenie už požiadalo o pôžičku banku KfW a hoci ju ešte oficiálne nedostalo, podľa Filbryho má klub k dispozícii aj plán B.