Brémy sa rozlúčili s trénerom Wernerom po tom, čo nepredĺžil zmluvu

Brémy 27. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub Werder Brémy ukončil spoluprácu s trénerom Olem Wernerom. Tridsaťsedemročný kouč odmietol podpísať predĺženie zmluvy, ktorej platnosť mala pôvodne vypršať v júni 2026. Účastník najvyššej Bundesligy vnímal toto rozhodnutie ako zjavnú stratu dôvery.



„Veľmi ľutujeme Oleho rozhodnutie. Vedeli sme si predstaviť s ním dlhodobú spoluprácu. Potrebujeme však kontinuitu a jasnosť do budúcnosti na pozícii hlavného trénera, a tak sme sa rozhodli s Olem ukončiť spoluprácu,“ citovala vyhlásenie športového riaditeľa Werderu Clemensa Fritza agentúra DPA.



Brémy sa tak pridali k Augsburgu, RB Lipsku a nováčikovi 1. FC Kolín, ktorí pred novou sezónou hľadajú nového kormidelníka. Werner prišiel do Werderu v novembri 2021, hneď v prvej sezóne ho priviedol späť do najvyššej súťaže. Pod jeho vedením následne tím obsadil v Bundeslige postupne 13., 9. a 8. miesto.