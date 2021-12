Brendan Lemieux dostal za pohryznutie Tkachuka päťzápasový dištanc

Los Angeles 1. decembra (TASR) - Hokejista Los Angeles Kings Brendan Lemieux dostal od oddelenia pre hráčsku bezpečnosť NHL päťzápasový dištanc. Dvadsaťpäťročný útočník pyká za to, že vo víkendovom dueli s Ottawou pohrýzol pri pästnom súboji Bradyho Tkachuka. Okrem suspendácie mu strhnú z platu 38.750 dolárov, peniaze poputujú do hráčskeho rezervného fondu.



Incident sa udial v tretej tretine duelu, v ktorom Kings zdolali doma Ottawu 4:2. Lemieux ležiac na ľade zápasil s Tkachukom, ktorého v jednom momente pohrýzol do pravej ruky. Krídelník "senátorov" mal po súboji na ruke krvavú ranu. "Je to tá najzbabelejšia vec, akú môže niekto urobiť. Netuším, čo mu prebehlo v hlave. Musí mať hlavu z tehál. Nič v nej nemá. Je to zlý človek, zlý hráč, je totálne mimo," povedal Tkachuk na adresu súpera.



Syn bývalého útočníka Claudea Lemieuxa dostal v zápase od rozhodcov trest na 5 min + DKZ. Informoval o tom oficiálny web NHL.