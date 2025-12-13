< sekcia Šport
Brennsteiner je lídrom po 1. kole obrovského slalomu vo Val d'Isere
Druhý muž v červenom drese a vedúci muž celkového poradia SP Švajčiar Marco Odermatt bol na 4. priečke s mankom 46 stotín.
Val d'Isere 13. decembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Stefan Brennsteiner viedol po úvodnej tridsiatke v 1. kole sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára vo francúzskom Val d'Isere. Jeden z dvoch lídrov disciplíny po úvodných troch pretekoch sezóny predstihol dvojicu Nórov, druhého Henrika Kristoffersena o 28 stotín sekundy a tretieho Timona Haugana o 33 stotín.
Druhý muž v červenom drese a vedúci muž celkového poradia SP Švajčiar Marco Odermatt bol na 4. priečke s mankom 46 stotín. Slovenský reprezentant Andreas Žampa bol na štarte s číslom 44 a obsadil 33. miesto so stratou +2,30 na lídra. Od postupu do 2. kola ho delilo 13 stotín sekundy.
