Brennsteiner na čele po 1.kole v Copper Mountain, Odermatt vypadol
Tretí Švajčiar Thomas Tumler zaostal o 48 stotín.
Autor TASR
Copper Mountain 28. novembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Stefan Brennsteiner sa usadil na čele po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v Copper Mountain. V americkom stredisku predviedol so štartovým číslom 1 dynamickú jazdu a vypracoval si 26-stotinový náskok pred Slovincom Žanom Kranjecom.
Tretí Švajčiar Thomas Tumler zaostal o 48 stotín. Tumlerov krajan Marco Odermatt, ktorý vo štvrtok vyhral super-G, úvodné kolo nedokončil. Nenadviaže tak na triumf z prvého obrovského slalomu sezóny v rakúskom Söldene. Slovenskí reprezentanti bratia Andreas a Adam Žampovci nepostúpili do 2. kola. Andreas Žampa obsadil v 1. kole 50. miesto s výraznou stratou 5,70 s na lídra. Adam Žampa bol 47. (+4,96).