Brennsteiner po prvom triumfe: Konečne som sa dočkal
Autor TASR
Copper Mountain 28. novembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Stefan Brennsteiner vyhral piatkový obrovský slalom Svetového pohára v Copper Mountain. V americkom stredisku predstihol o 96 stotín Nóra Henrika Kristoffersena a slávil prvý triumf v prestížnom seriáli. Tretí skončil so sekundovou stratou Chorvát Filip Zubčič.
Švajčiar Marco Odermatt, ktorý vo štvrtok vyhral super-G, úvodné kolo nedokončil. Obhajca veľkého glóbusu tak nenadviazal na triumf z prvého obrovského slalomu sezóny v rakúskom Söldene. Slovenskí reprezentanti bratia Andreas a Adam Žampovci nepostúpili do 2. kola. Andreas Žampa obsadil v 1. kole 50. miesto s výraznou stratou 5,70 s na lídra. Adam Žampa bol 47. (+4,96).
Brennsteiner si vytvoril veľmi dobrú východiskovú pozíciu už po 1. kole. So štartovým číslom 1 predviedol dynamickú jazdu a usadil sa na čele o 26 stotín pred Slovincom Žanom Kranjecom. V druhom kole išiel Brennsteiner s ľahkosťou a dosiahol životný úspech. „Prvé víťazstvo pre mňa znamená veľmi veľa. Už v minulej sezóne som jazdil dobre, nedokázal som však vyhrať. O to mám väčšiu radosť, že vo veku 34 rokov som sa konečne dočkal," uviedol Rakúšan v cieľových priestoroch. Vďaka zisku 100 bodov sa dostal na čelo priebežnej klasifikácie disciplíny, lídrom celkového poradia je Odermatt.
Výsledky obrovského slalomu SP mužov v Copper Mountain:
1. Stefan Brennsteiner (Rak.) 2:30,98 min., 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,95 s, 3. Filip Zubčič (Chor.) +1,00, 4. Marco Schwarz (Rak.) +1,02, 5. Alex Vinatzer (Tal.) +1,16, 6. Žan Kranjec (Slovin.) +1,18, 7. Leo Anguenot (Fr.) a Sam Maes (Belg.) obaja +1,34, 9. Thomas Tumler (Švajč.) +1,58, 10. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) +1,62
Celkové poradie SP (po 5 súťažiach):
1. Marco Odermatt (Švajč.) 200 bodov, 2. Schwarz 166, 3. Kristoffersen 158, 4. Pinheiro Braathen 152, 5. Brennsteiner 150, 6. Atle Lie McGrath (Nór.) 142
obrovský slalom (2):
1. Brennsteiner 150, 2. Schwarz 130, 3. Kristoffersen 116, 4. Odermatt 100, 5. Vinatzer 77, 6. Zubčič 76
