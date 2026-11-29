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Brennsteiner viedol po 1. kole obráku, Žampovci nepostúpili
Slovenskí reprezentanti Andreas a Adam Žampovci sa do druhého kola neprebojovali.
Autor TASR
Copper Mountain 29. novembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Stefan Brennsteiner viedol po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarov v americkom stredisku Copper Mountain, keď dosiahol čas 1:08,35 minúty. Pred Brazílčanom Lucasom Pinheirom Braathenom mal náskok 0,33 sekundy, tretí Belgičan Sam Maes strácal 41 stotín.
Slovenskí reprezentanti Andreas a Adam Žampovci sa do druhého kola neprebojovali. Prvý menovaný vypadol po druhom medzičase a druhý v spodnej časti trate.
Slovenskí reprezentanti Andreas a Adam Žampovci sa do druhého kola neprebojovali. Prvý menovaný vypadol po druhom medzičase a druhý v spodnej časti trate.