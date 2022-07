Brentford angažoval brankára Strakoshu z Lazia Rím

Londýn 14. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Brentford FC angažoval 27-ročného brankára Thomasa Strakoshu. Albánsky reprezentant by sa mal k tímu pripojiť počas tréningového kempu v Nemecku.



Strakosha prišiel do Brentfordu po pôsobení v talianskom Laziu Rím. Keďže po sezóne 2021/2022 nemal platnú zmluvu, anglický klub ho získal zadarmo. "Som rád, že sa nám podarilo získať špičkového brankára. V Laziu bol dlhodobo jednotka, čo je veľmi pôsobivé. Hodí sa k nášmu brankárskemu modelu a prichádza do dobrého prostredia s Davidom Rayom a Matthewom Coxom," povedal manažér Brentfordu Thomas Frank. Strakosha pôsobil v Laziu počas uplynulých 10 rokov, počas ktorých absolvoval hosťovanie v Salernitane.