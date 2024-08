Brentford angažoval Fabia Carvalha z Liverpoolu

Londýn 12. augusta (TASR) - Účastník anglickej futbalovej Premier League FC Brentford získal z konkurenčného Liverpoolu ofenzívneho stredopoliara Fabia Carvalha. Dvadsaťjedenročný Portugalčan podpísal so západolondýnskym klubom päťročnú zmluvu.



Ani jedna zo strán nezverejnila finančné podrobnosti kontraktu, podľa britských médíí zaplatil Brentford za prestup Carvalha približne 27,5 milióna libier (v prepočte 32 mil. eur). Portugalský rodák, ktorý na mládežníckej úrovni najprv reprezentoval Anglicko a následne hral za portugalskú "dvadsaťjednotku", prišiel do Liverpoolu pred dvoma rokmi z Fulhamu. Za "The Reds" odohral dokopy 21 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých dal tri góly. V minulej sezóne hosťoval v Lipsku a druholigovom anglickom klube Hull City. Informovala o tom agentúra Reuters.