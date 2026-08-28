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Brentford podpísal zmluvu so Senegalčanom Dioufom
Ten prišiel do tímu z West Hamu United, prestupovú sumu nezverejnili.
Autor TASR
Londýn 28. júla (TASR) - Anglický futbalový klub FC Brentford podpísal zmluvu so senegalským reprezentantom El Hadji Malickom Dioufom. Ten prišiel do tímu z West Hamu United, prestupovú sumu nezverejnili. Dvadsaťjedenročný hráč podpísal s novým zamestnávateľom päťročnú zmluvu s opciou na ďalší rok.
Diouf prichádza do západného Londýna po sezóne 2025/26, ktorú strávil v Premier League vo West Hame, kde v 32 zápasoch najvyššej súťaže zaznamenal päť asistencií. Tento ľavý obranca reprezentoval Senegal na Africkom pohári národov 2025 a aj na MS. „Sme naozaj radi, že sme dokázali podpísať zmluvu s Malickom. Je to hráč, ktorý zodpovedá nášmu ideálnemu vekovému profilu a má ešte veľa priestoru na rozvoj,“ povedal pre klubový web Keith Andrews, tréner Brentfordu.
Diouf prichádza do západného Londýna po sezóne 2025/26, ktorú strávil v Premier League vo West Hame, kde v 32 zápasoch najvyššej súťaže zaznamenal päť asistencií. Tento ľavý obranca reprezentoval Senegal na Africkom pohári národov 2025 a aj na MS. „Sme naozaj radi, že sme dokázali podpísať zmluvu s Malickom. Je to hráč, ktorý zodpovedá nášmu ideálnemu vekovému profilu a má ešte veľa priestoru na rozvoj,“ povedal pre klubový web Keith Andrews, tréner Brentfordu.