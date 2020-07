Brentford postúpil do finále play off o účasť v Premier League

Odveta semifinále play off o účasť v Premier League:



FC Brentford - Swansea City 3:1 (2:0)



Góly: 11. Watkins, 15. Marcondes, 46. Mbeumo - 78. Brewster



/prvý zápas 0:1, Brentford postúpil do finále/



Londýn 30. júla (TASR) - Futbalisti FC Brentford postúpili do finále play off druhej najvyššej anglickej súťaže o účasť v Premier League. V stredajšej domácej odvete semifinále zdolali Swansea City 3:1 a zvrátili manko 0:1 z prvého zápasu na ihrisku súpera.Vo finále sa 4. augusta vo Wembley stretnú s postupujúcim z dvojice FC Fulham - Cardiff City. Fulham so slovenským brankárom Marekom Rodákom uspel v úvodnom zápase na pôde Cardiffu 2:0, domácu odvetu odohrá vo štvrtok od 20.45 SELČ.