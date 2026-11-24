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Brentford si poradil s oslabeným Evertonom 4:0
Brentford FC – Everton FC 4:0 (2:0).
Autor TASR
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Londýn 23. novembra (TASR) - Futbalisti Brentfordu zvíťazili v pondelkovom zápase 11. kola anglickej Premier League nad Evertonom jednoznačne 4:0. Výraznú prevahu domácich v prvom polčase využil dvoma tečovanými gólovými strelami Keane Lewis-Potter, v druhom dejstve poistili triumf Vitaly Janelt a Fabio Carvalho. Hostia hrali od 40. minúty bez vylúčeného Jamesa Tarkowského, ktorý zdvihnutou kopačkou zasiahol Jegora Jarmoľuka. Brentford preskočil v tabuľke svojho súpera a so 17 bodmi sa posunul na šieste miesto, „Toffees“ patrí so 16 bodmi deviata priečka.
Premier League - 11. kolo:
Brentford FC – Everton FC 4:0 (2:0)
Góly: 23. a 26. Lewis-Potter, 67. Janelt, 90.+1 Carvalho, ČK: 40. Tarkowski (Everton)
Brentford FC – Everton FC 4:0 (2:0)
Góly: 23. a 26. Lewis-Potter, 67. Janelt, 90.+1 Carvalho, ČK: 40. Tarkowski (Everton)