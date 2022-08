Brentford zdolal Manchester United 4:0

Premier League



2. kolo:



FC Brentford - Manchester United 4:0 (4:0)



Góly: 10. Dasilva, 18. Jensen, 30. Mee, 35. Mbeumo







Arsenal Londýn - Leicester City 4:2 (2:0)



Góly: 23. a 35. Jesus, 55. Xhaka, 76. Martinelli - 53. Saliba, 74. Maddison







Brighton & Hove Albion - Newcastle United 0:0



/M. Dúbravka (Newcastle) bol na lavičke náhradníkov/







Manchester City - AFC Bournemouth 4:0 (3:0)



Góly: 18. Gündogan, 31. De Bruyne, 37. Foden, 79. Lerma (vlastný)







FC Southampton - Leeds United 2:2 (0:0)



Góly: 72. Aribo, 82. Walker-Peters - 46. a 60. Rodrigo







Wolverhampton Wanderers - FC Fulham 0:0



/M. Rodák (Fulham) odchytal celý zápas/







Aston Villa - FC Everton 2:1 (1:0)



Góly: 31. Ings, 86. Buendia - 87. Digne (vlastný)



Londýn 13. augusta (TASR) - Futbalisti Brentfordu sa postarali v sobotnom zápase 2. kola Premier League o prekvapenie. Manchester United zdolali 4:0, pričom všetky góly vsietili už v prvom polčase. Pre londýnsky klub ide o prvú výhru nad týmto súperom od roku 1938.Brentford zároveň vyrovnal najlepší výsledok, ktorý proti "červeným diablom" v histórii dosiahol. Rovnakým výsledkom zvíťazil pred 86 rokmi. Davida da Geu postupne prekonali Josh Dasilva, Mathias Jensen, Ben Mee a Bryan Mbeumo. Domáci tak majú po dvoch zápasoch na konte štyri body. United sú bez zisku bodu so skóre 1:6 na chvoste tabuľkyV bráne Fulhamu sa blysol slovenský brankár Marek Rodák, ktorý udržal čisté konto pri remíze 0:0 na pôde remizovali Wolverhamptonu 0:0. Hostia mali šancu na prvé víťazstvo v sezóne, no Aleksandar Mitrovič nepremenil v 81. minúte pokutový kop. "Chalupári" sa vrátili do najvyššej anglickej súťaže po roku a zatiaľ majú na konte dva body – vo svojom úvodnom zápase prekvapivo remizovali s Liverpoolom 2:2.Druhý slovenský brankár Martin Dúbravka bol na lavičke náhradníkov a jeho Newcastle získal taktiež bod – duel na pôde Brightonu sa skončil 0:0. Arsenal zdolal Leicester 4:2. Strelecký účet si v drese "kanonierov" otvoril Gabriel Jesus, ktorý vsietil úvodné dva góly domácich.Druhý triumf v tejto sezóne zaznamenal Manchester City, s Bournemouthom si poradil jednoznačne 4:0. Nováčik tak nezopakoval úspešný vstup do tohto ročníka, keď zdolal Aston Villu 2:0. Tá si naopak napravila chuť proti Evertonu – triumfovala 2:1. Skóre otvoril v 31. minúte Danny Ings a na 2:0 zvýšil Emiliano Buendia. Stretnutie ešte zdramatizoval vlastný gól Lucasa Digneho, no "Villans" vedenie udržali a zaznamenali prvé ligové víťazstvo od 7. mája.