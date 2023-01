Brentford získal krídelníka Schadeho z Freiburgu, najprv na hosťovanie

Londýn 4. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Brentford získal nemeckého krídelníka Kevina Schadeho z SC Freiburg.



Dvadsaťjedenročný mládežnícky reprezentant príde počas zimy najprv na hosťovanie a londýnsky tím chce jeho prestup spečatiť v lete za rekordnú prestupovú čiastku klubu. Schade by mal potom s Brentfordom podpísať päťročný kontrakt. V prebiehajúcej sezóne odohral za Freiburgu dvanásť zápasov v lige a Európskej lige, v ktorých strelil gól a pridal dve asistencie. V nemeckej reprezentácii do 21 rokov má bilanciu päť duelov a štyri góly.



Nemecké médiá informovali, že čiastka za trvalý prestup by sa mala pohybovať okolo 25 miliónov eur, čo by bol rekord pre Brentford aj rekordný predaj pre Freiburg, informuje agentúra AP.