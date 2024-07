Brereton Diaz prestúpil k nováčikovi zo Southamptonu

Southampton 31. júla (TASR) - Nováčik anglickej futbalovej Premier League Southampton FC získal do svojich služieb krídelníka Bena Breretona Diaza z Villarrealu za približne osem miliónov eur.



Dvadsaťpäťročný reprezentant Čile sa narodil v anglickom meste Stoke-on-Trent a dlhé roky pôsobil v Blackburne Rovers. Vlani v lete prestúpil do Villarrealu, kde sa však nedokázal presadiť a tak išiel v januári na hosťovanie späť do Anglicka. V drese Sheffieldu United odohral 14 zápasov v Premier League, v ktorých strelil šesť gólov.



Teraz podpísal so "svätcami" štvorročný kontrakt . "Som nadšený. V uplynulých dňoch to išlo ľahko a som rád, že som už podpísal kontrakt," uviedol.