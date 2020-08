Brescia v zostave so Špalekom remizovala so Sampdoriou Janov 1:1

Serie A - 38. kolo:



Brescia Calcio - Sampdoria Janov 1:1 (0:1)



Góly: 48. Torregrossa (11 m) – 41. Leris, ČK: 90+2. Askildsen (Sampdoria)



/Špalek hral za domácich do 58. minúty/

Rím 1. augusta (TASR) - Futbalisti Brescie v základnej jedenástke so slovenským stredopoliarom Nikolasom Špalekom remizovali v záverečnom 38. kole talianskej Serie A so Sampdoriou Janov 1:1. Špalek hral do 58. minúty.