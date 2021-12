Breton zamieril z Banskej Bystrice do Slovana, opačne smeruje Bačík

Banská Bystrica/Bratislava 19. decembra (TASR) - Kluby najvyššej hokejovej súťaže HC ´05 Banská Bystrica a HC Slovan Bratislava zrealizovali výmenu dvoch obrancov. Do Slovana zamieril 24-ročný Kanaďan Alex Breton, za ktorého "barani" získali o dva roky staršieho slovenského zadáka Patrika Bačíka. Kluby informovali o transakcii na oficiálnych stránkach.



"Máme limitovaný počet cudzincov a zároveň nás trápia početné zranenia v zadných radoch, preto sme potrebovali spraviť pohyb v hráčskom kádri na zisk slovenského obrancu a zároveň aj uvoľniť miesto pre cudzincov v našom tíme. Podarilo sa nám vymeniť Alexa za Patrika, ktorého u nás vítam. Vieme, že je to skúsený hráč, ktorý má čo ponúknuť. Alexovi chcem poďakovať za to, čo pre nás urobil a prajeme mu v jeho ďalšej kariére všetko dobré," povedal športový manažér banskobystrického klubu Július Koval pre hc05.sk.



Breton prišiel do Banskej Bystrice pred sezónou 2020/2021. V nej potvrdil povesť ofenzívneho obrancu, keď v 48 zápasoch získal 43 kanadských bodov (11 gólov + 32 asistencií) a bol najproduktívnejší hráč tímu. V prebiehajúcom ročníku 2021/2022 doteraz odohral 22 zápasov so ziskom šesť bodov (1+5). Po jeho odchode ostalo v kádri "baranov" osem hráčov s iným ako slovenským pasom: Kanaďania Evan Weninger, Jake Cardwell, Marc-Olivier Crevier-Morin, Američania Chase Berger a Mitchell Fossier, Rusi Dmitrij Kostromitin a Nikita Ščerbak a Švéd Victor Björkung. Do zápasu môže zasiahnuť maximálne sedem legionárov.



Patrik Bačík nastúpil do dvoch zápasov v drese Banskej Bystrice už v sezóne 2018/2019. Inak sa jeho extraligová kariéra odvíjala najmä vo farbách Slovana Bratislava. Nedeľná predohrávka 27. kola bude neho tohtosezónna premiéra v extralige, keďže doteraz odohral v ročníku 2021/2022 iba šesť zápasov v drese Modrých Krídel v druhej najvyššej súťaži.