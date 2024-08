Brian Ihnačák ukončil hráčsku kariéru, stal sa skautom Pittsburghu

Pittsburgh 19. augusta (TASR) - Hokejový útočník Brian Ihnačák ukončil vo veku 39 rokov hráčsku kariéru. Počas nej si vyskúšal viaceré súťaže v zámorí aj v Európe, odohral aj 126 zápasov v slovenskej extralige v dresoch Kežmarku, Zvolena, Popradu, Banskej Bystrice a Košíc. O konci kariéry informoval na sociálnych sieťach a klub Pittsburgh Penguins ho predstavil ako nového hráčskeho skauta pre Európu.



Syn bývalého československého reprezentanta Petra Ihnačáka sa narodil v Toronte a okrem kanadského občianstva má aj talianske. V roku 2014 reprezentoval Taliansko na MS. V roku 2004 ho draftoval Pittsburgh, no do NHL sa neprebojoval. Pôsobil v nižších zámorských ligách, neskôr si v Európe vyskúšal súťaže v Taliansku, Švédsku, Nórsku, Česku i Švajčiarsku. V uplynulých dvoch sezónach hral v tretej najvyššej súťaži v Taliansku a zároveň pôsobil ako skaut klubu Mississauga Steelheads, ktorý pôsobí v kanadskej juniorskej súťaži OHL.



"Neviem nájsť správne slová, ktorými by som vyjadril vďaku svojej rodine, priateľom, spoluhráčom a fanúšikom za takú dlhú kariéru. Bolo veľkým šťastím, že som mohol hrať na toľkých rôznych miestach a zažiť veľa rôznych kultúr. Ďakujem všetkým, že ste boli súčasť tohto dobrodružstva. Som veľmi poctený a hrdý na to, že moju ďalšiu kapitolu začnem ako európsky skaut s Penguins," uviedol Ihnačák.