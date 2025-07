Briatka po skončení hádzanárskej kariéry: Na hádzanú nikdy nezabudnem

Bratislava 26. júla (TASR) - Slovenský hádzanár Martin Briatka po vlaňajšej extraligovej sezóne ukončil hráčsku kariéru. V rozhovore pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu hádzanej (SZH) objasnil svoje rozhodnutie, zaspomínal si na najlepšie momenty kariéry a prezradil, čomu sa bude venovať v blízkej budúcnosti.



Tridsaťštyriročný Briatka si v minulosti obliekal dresy Tatrana Prešov, Topoľčian či Hlohovca a uplynulých sedem rokov strávil v Považskej Bystrici. V sezóne 2022/2023 s tímom získal majstrovský titul, tento rok sa tešil zo zisku Slovenského pohára. „Počas sezóny som vnímal signály, ktoré mi dávalo telo a potom aj hlava. Nebolo to tak, že by som sezónu odštartoval s vedomím, že je posledná v mojej kariére. Uvedomoval som si to postupne. Bola to súhra viacerých faktorov zo súkromného a napokon i športového života. Definitívne to rozhodnutie prišlo po finále Slovenského pohára,“ povedal Briatka o ukončení kariéry.



Najpamätnejším momentom preňho zostáva účasť na domácom európskom šampionáte v roku 2022. Slovensko na ňom vyhralo svoj vôbec prvý zápas v histórii ME, keď zdolalo Litvu 31:26. „Bola to pre mňa veľká česť zahrať si na európskom šampionáte v tíme, ktorý poskladal tréner Peter Kukučka. V každej jednej sezóne bolo zároveň niečo špeciálne a vždy som získal alebo zažil niečo, čo mi utkvelo v pamäti. Nedá mi nespomenúť majstrovskú sezónu s Považskou, ktorá bola úžasná, veď mimo play off sme prehrali za celú sezónu asi jediný zápas. To bolo fakt perfektné a užil som veľmi aj tú nasledujúcu sezónu, kde sme hrali Európsku ligu,“ pokračoval už bývalý ľavý krídelník.



Po skončení kariéry sa chce venovať prevažne rodine a priateľom. „Teraz je konečne na to čas. Začal som chodiť klasicky do práce v jednej väčšej firme, ktorej ďakujem za túto príležitosť. Rád zavítam na zápasy do mojich rodných Bojníc a Považskú budem naďalej sledovať a fandiť. Kamaráti zostávajú v klube a takisto v reprezentácii. Zápasy Slovenska si určite nenechám ujsť. Budem to sledovať a na hádzanú nikdy nezabudnem,“ uzavrel Briatka.