Kórejčan Wu triumfoval v Banskej Bystrici výkonom 232 cm

Banskobystrická latka (30. ročník) - výsledky:



Muži: 1 Wu Sang-hjok (Kór. rep.) 232 cm, 2. Tobias Potye (Nem.) 230, 3. Oleh Doroščuk (Ukr.) 230, 4. Jonathan Kapitolnik (Izr.) 224, 5. Jan Štefela (ČR) 224, 6. Marco Fassinotti (Tal.) 220, 7. Douwe Amels (Hol.) 220, 8. Erik Portillo (Mex.) a Andrij Procenko (Ukr.) obaja 220, 10. Melwin Lycke Holm (Švéd.) a Edgar Rivera (Mex.) obaja 215, 12. Robert RUFFÍNI (SR) 215







Ženy: 1. Angelina Topičová (Srb.) 197 cm, 2. Lia Apostolovská (Slovin.) 195, 3. Mirela Demirevová (Bul.) 193, 4. Safina Sadullajevová (Uzb.) 193, 5. Eleanor Pattersonová (Austrália) 193, 6. Maja Nilssonová (Švéd.), Imke Onnenová (Nem.) a Morgen Lakeová (V. Brit.) všetky po 190, 9. Ella Junnilová (Fín.) 190, 10. Lilianna Bátoriová (Maď.), Paulina Borysová (Poľ.) a Michaela Hrubá (ČR) všetky po 185





Banská Bystrica 13. februára (TASR) - Kórejský skokan do výšky Wu Sang-hjok sa stal víťazom 30. ročníka Banskobystrickej latky výkonom 232 cm. Na špecializovanom atletickom mítingu zopakoval svoj triumf z roku 2022. V súťaži žien triumfovala Srbka Angelina Topičová v novom národnom rekorde 197 cm.Jediný Slovák v súťaži Róbert Ruffíni obsadil 12. priečku výkonom 215 cm. Vyrovnal si tak absolútny osobný rekord, v hale túto výšku prekonal prvýkrát.Wu prišiel do Banskej Bystrice ako líder svetových tabuliek, v sobotu v Hustopečiach prekonal latku vo výške 233 cm. Najväčší favorit súťaže zaváhal na výške 224 cm, prekonal ju na druhý pokus. Následne však na 228 cm uspel na prvýkrát. Ďalšiu postupnú métu o dva centimetre vyššie vynechal a 232 preskočil na druhý pokus. Následne ešte skúsil šťastie na 237, no neuspel. Na pódiu Kórejčana doplnili druhý Nemec Tobias Potye a tretí Ukrajinec Oleh Doroščuk. Obaja zaznamenali 230 cm a vylepšili si osobný rekord. Nemec prekonal latku na tejto výške na prvý pokus, Ukrajinec na tretí.Topičová prešla súťažou suverénne. Na prvý pokus skočila 180, 185, 190, 193, 195 a ako jediná zo súťažiacich aj 197 cm. Osemnásťročná nádej srbskej atletiky potom trikrát neúspešne atakovala nové národné maximum 200 cm, no ako jediná v súťaži dosiahla na limit pre olympijské hry v Paríži." tešila sa po svojom debute na Štiavničkách Srbka, ktorej otcom a trénerom je majster Európy vo výške z roku 1990 Dragutin Topič.Na druhom mieste skončila Slovinka Lia Apostolovská výkonom 195, tretiu priečku obsadila Bulharka Mirela Demirevová za 193. Najväčšia favoritka súťaže Eleanor Pattersonová z Austrálie sa súťažou pretrápila a napokon obsadila 5. priečku výkonom 193. Majsterka sveta z Eugene z roku 2022 a strieborná z minulého roka z Budapešti skočila 190 aj 193 až na tretí pokus.Syn slovenského rekordéra vo výške Róberta Ruffíniho staršieho preskočil 205 cm na druhý pokus, jeho doterajšie maximum v hale na úrovni 210 zvládol hneď na prvýkrát. Nasledovala výška, ktorej prekonanie mu pred rokom zaistilo bronzovú medailu na juniorských ME a uspel na tretí pokus. Nad jeho sily bola až ďalšia postupná výška o päť centimetrov vyššie.povedal Ruffíni ihneď po pretekoch.Stále iba devätnásťročný slovenský skokan pracuje na tom, aby sa tento rok predstavil na júnových ME v Ríme, v ideálnom prípade aj na OH v Paríži a vie, že k splneniu týchto cieľov sa musí výkonnostne posunúť vyššie. "priznal pre TASR Ruffíni.