Coleman vynechal dopingovú kontrolu, AIU mu zastavila činnosť

Los Angeles 17. júna (TASR) - Jednotka pre integritu atletiky (AIU) zastavila činnosť americkému šprintérovi Christianovi Colemanovi, ktorý v priebehu roka vynechal tri dopingové kontroly. Úradujúcemu majstrovi sveta v behu na 100 metrov hrozí trest až na dva roky a tým pádom neúčasť na OH v Tokiu.



Dvadsaťštyriročný najrýchlejší muž planéty sa na twitteri priznal, že 9. decembra 2019 neabsolvoval už tretí dopingový test v priebehu uplynulých dvanástich mesiacov, informujú AP i AFP. Podľa jeho slov však išlo o nedorozumenie. V čase kontroly bol v neďalekom obchodnom centre na vianočných nákupoch a údajne stačilo, aby ho antidopingoví komisári telefonicky kontaktovali a domov by sa dostavil do piatich minút. Predošlé dve dopingové kontroly vynechal 16. januára a 26. apríla 2019.



"Myslím si, že išlo o jasný zámer nachytať ma. Chceli docieliť, aby som 9. decembra kontrolu vynechal a to sa im aj podarilo," vyhlásil Coleman. V správe o nevykonaní antidopingovej kontroly sa uvádza, že komisár v priebehu hodiny každých desať minút hlasno búchal na dvere atlétovho domu. Zo správy ďalej vyplýva, že niekoľkokrát stláčal aj zvonček vedľa Colemanových dverí, ale nič nepočul. O telefonický kontakt sa však pracovník antidopingovej agentúry nepokúsil, v čom vidí športovec jasný zámer o jeho diskreditáciu. "Pri predošlých testoch sa so mnou vždy telefonicky spojili. Nerozumiem, prečo to teraz bolo inak. Chceli ma nachytať. Bol som pripravený nechať sa testovať, pohyboval som sa kúsok od domu a mohol som hneď prísť. Nikto mi ale nedal vedieť. O tom, že u mňa boli komisári, som sa dozvedel až na druhý deň, keď mi prišla informácia o zmeškanom teste. Vôbec som netušil, že sa ma niekto pokúšal testovať. Bol som doma skôr, ako vypršala hodina spomínaná v zápise, počas ktorej som sa mal hlásiť," bráni sa Coleman.



Podľa antidopingových pravidiel musia atléti uviesť s 90-dňovým predstihom čas a miesto, kde môžu komisári vykonať mimosúťažnú kontrolu. V prípade, že športovec danú povinnosť nesplní, musí čeliť tým istým dôsledkom ako v prípade pozitívneho nálezu.



Coleman už v minulosti čelil rovnakému obvineniu. Americká antidopingová agentúra (USADA) vtedy uviedla, že Coleman nesplnil povinnosť informovať o svojej polohe za účelom vykonania kontroly. Napokon ho však zbavila dopingových podozrení, keď uznala, že sa technicky nijako neprevinil.