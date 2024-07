Frličková po zisku zlata: Zatiaľ to ešte neviem spracovať

Banská Bystrica 19. júla (TASR) - Slovenská atlétka Laura Frličková získala zlatú medailu na majstrovstvách Európy do 18 rokov v behu na 100 m prekážok. Na šampionáte v Banskej Bystrici zabehla vo finále najrýchlejší čas 12,97 s. Na Štiavničkách sa darilo aj chodkyni Petre Kusej, v súťaži na 5000 m získala bronz v osobnom rekorde 23:49,22 min.



Frličková triumfovala s náskokom 36 stotín pred Poľkou Zofiou Rojekovou (13,33). Do večerného finále postúpila po suverénnom výkone v semifinále, v ktorom obsadila taktiež prvú priečku s časom 13,18 s. Na domácom šampionáte má Frličková skvelú formu, vo štvrtkovom rozbehu dosiahla nový európsky dorastenecký rekord 12,86 s. "Som neskutočne šťastná, že sa mi to podarilo. Hlavne na domácom štadióne pred celou rodinou a všetkými kamarátmi. Som šťastná aj za európsky rekord v rozbehoch, tieto preteky v Banskej Bystrici nemohli dopadnúť lepšie. Zažila som pred týmto publikom neuveriteľný pocit. Veľa ľudí tu plakalo, tešilo sa zo mňa, takže určite je to asi najkrajšia vec v živote aká sa mi mohla stať. Ja sa ani neviem rozpamätať aký to bol finálový beh, ani kto bol vedľa mňa, nič. Cítila som iba, že som na prvej pozícii, že nemôžem zakopnúť, spomaliť, lebo by ma určite predbehli. Snažila som sa to ťahať do cieľa a jediné čo som nechcela, tak to bolo zakopnúť. Som šťastná, že som nezakopla, dobehla, bolo to pod 13 sekúnd a som tiež z toho šťastná," povedala Frličková.



Kusá prišla do cieľa na štvrtom mieste za Dunjou Eremičovou. Srbke však dodatočne uložili polminútovú penalizáciu, čo posunulo Slovenku na bronzovú priečku. "Je to úžasný zážitok. Keď som došla do cieľa, bola som štvrtá, až neskôr som sa dozvedela, že dievčina na treťom mieste má tri terčíky, čo znamenalo tridsať sekundovú penalizáciu a to, že ja mám bronz. Veľmi dlho to bolo neoficiálne, takže to bolo stále napäté. Som veľmi šťastná, že som napokon tretia, lebo ja som dievčinu obehla, potom som vytuhla, ona mi ušla a napokon som si to takto zobrala cez jej penalizáciu. Bola to náročná súťaž, posledných dvesto metrov som ju dobehla, predbehla a tým bola nútená zrýchliť a už si neustrážila techniku. Ja som šla podľa taktiky, no s trénerom sme si povedali, že zrýchlim až po treťom kilometri, ja som si verila na skoršie zrýchlenie, cítila som sa dobre už na druhom kilometri, tak som to vyskúšala, vedela som, že viem zrýchliť a potom som si súperky iba zbierala až som sa dostala na tretie miesto v tejto úžasnej atmosfére. Tá ma tiež posúvala vpred, všetkých priaznivcov som počula. Veľmi sa teším," dodala Kusá.



Kristína Zámečníková skončila v chôdzi na 8. mieste: "Spokojnosť s umiestnením nie je. Mala som na viac. Žiaľ technické problémy mi zabránili k lepšiemu výsledku. Tie sme si na tréningu nevšimli, robili sme záznamy, všetko bolo v poriadku, no v pretekoch to nevyzeralo v poriadku. Pozícia v top osmičke je dobrá, môžem byť z toho nadšená, ale mala som na lepšiu pozíciu. Atmosféra bola úžasná, tá mi pomáhala, vyhecovala ma, ale technika nestačila na vyššie priečky."